A Grosseto nasce il movimento “Lega giovani”: lo guiderà Ludovico Baldi

GROSSETO – Ludovico Baldi è il nuovo segretario della Lega giovani della città di Grosseto.

Nasce anche Grosseto il movimento giovanile della Lega Salvini Premier e a guidarlo sarà il grossetano Ludovico Baldi. Il neo responsabile , 20 anni, è studente universitario di ingegneria energetica a Bologna, dopo essersi diplomato al liceo scientifico Guglielmo Marconi di Grosseto.

Ludovico Baldi ha ricevuto la nomina dal segretario regionale della Lega Giovani Toscana Federico Bussolin in un incontro che si è svolto a Firenze.

“Ho incontrato Ludovico – afferma Bussolin- ed ho potuto apprezzare la sua passione ed il suo impegno dimostrato negli ultimi mesi come militante della Lega Grosseto. La sua nomina dimostra che la Lega Giovani è sempre più presente e radicata sul territorio. A Ludovico, oltre che un ringraziamento per aver accettato questo importante incarico, rivolgo un grande in bocca al lupo, sono sicuro che saprà rappresentare al meglio il nostro movimento”.

Un augurio di buon lavoro a Ludovico Baldi e a tutto il gruppo giovanile di Grosseto è arrivato anche da parte dell’onorevole Luca Toccalini, segretario nazionale del movimento giovanile della Lega. “Anche a Grosseto il movimento giovanile sta crescendo in linea con quanto sta avvenendo in tutta Italia – afferma l’onorevole Luca Toccalini, segretario nazionale della Lega Giovanile- Spero e ne sono convinto, che, come avvenuto in altre realtà nazionali, anche a Grosseto i giovani del nostro movimento possano sempre più presto sedersi anche nelle sedi istituzionali”.