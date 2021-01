Sp Altori chiusa, Alviani: «Procedure accelerate al massimo, a breve l’intervento. Grazie alla Provincia»

SEGGIANO – “Nei giorni scorsi ho avuto dei colloqui telefonici con gli organi provinciali relativamente all’interruzione della SP 129 Altori, in particolare con il vice presidente Luca Grisanti, al quale ho espresso i disagi dei cittadini di Seggiano ed in particolare quelli di Pescina”, spiega Gilberto Alviani, consigliere della Lega in Comune a Seggiano e referente per l’Amiata.

“Le procedure sono accelerate al massimo – prosegue – ed è stato fatto immediatamente il verbale di somma urgenza, approvato il progetto esecutivo, affidato il lavoro di ripristino e stanziate le risorse necessarie. A questo punto manca solo l’autorizzazione vincolo

idrogeologico. Il contatto con gli organi Provinciali è costante e la disponibilità ravvisata fin qui totale”.

“Alviani si è fatto portavoce dei disagi causati dall’interruzione, e noi per quanto ci riguarda stiamo accelerando al massimo le pratiche per arrivare ad intraprendere l’intervento risolutivo” dichiara il vicepresidente della Provincia di Grosseto Grisanti.

“Siamo consapevoli dell’importanza della viabilità su questa strada e faremo tutto quanto necessario per arrivare al più presto alla riapertura della SP 129”, conclude.