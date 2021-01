Solari Handball mai in partita, il Tushe Prato si impone senza affanni

GROSSETO – Pesante caduta per 37-16 per la Solari Handball Grosseto, sconfitta dal Tushe Prato. Gara da dimenticare per le maremmane, quasi mai entrate in partita. “Abbiamo piena fiducia – ha commentato la società biancorossa – in questo collettivo grande e desideroso di crescere sempre di più. Qualcosa inspiegabilmente non si è acceso nel motore biancorosso e il divario si è amplificato, gioco forza, sempre di più, minuto dopo minuto, oltre i veri valori delle grossetane. Ora bisogna subito archiviare questa partita, meritatamente vinta dal Tushe Prato, molto più dinamico, organizzato e sempre pungente, che non ha lasciato mai nulla al caso. Il campionato è lungo e ci sono tante occasioni per riscattarsi e da cogliere e ci saranno, perché no, sicuramente delle sorprese”.

Team e tifosi sono sicuri che nella prossima partita si vedrà in campo il Grosseto grintoso e brillante visto in campo contro Musile Oderzo, sempre pronto a ribattere ogni attacco, mai arrendevole, forte in difesa e che fa delle sue veloci ripartenze il suo miglior punto di forza, arma temuta peraltro da qualsiasi difesa avversaria. Coach Chirone saprà trovare insieme a tutta la squadra le soluzioni e le chiavi di volta per scompigliare le prossime avversarie.

Settimana di lavoro quindi prima della trasferta a Padova contro il Cellini, reduce dalla vittoria esterna di misura contro il Musile Oderzo.