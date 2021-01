Il podcast del 26 gennaio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 gennaio 2021" su Spreaker.

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: #maremmapodcast

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 26 gennaio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 346 su 13.784 test di cui 7.749 tamponi molecolari e 6.035 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,51%.

Ieri intanto a Grosseto i nuovi casi positivi registrati sono stati 9.

Prosegue, anche se a rilento per la mancata consegna delle dosi da parte di Pfizer, la campagna vaccinale. In Toscana ad oggi le dosi somministrate in totale sono 91.572: 75750 per la prima dose e 15.685 vaccinazioni di richiamo. In provincia di Grosseto le dosi totali somministrate sono 3481, mentre i richiami sono 854.

La cronaca. Entrano di notte nella scuola e la incendiano. È successo qualche giorno fa a Ribolla, nel comune di Roccastrada. Secondo una prima ricostruzione gli autori di questo gesto stupido e pericoloso sarebbero dei vandali che con il favore della notte si sono introdotti dentro le aule della scuola primaria di Ribolla dove hanno dato fuoco ai banchi degli studenti.

Si celebra domani in tutto il mondo la Giornata della Memoria per ricordare le vittime della shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Anche in Maremma sono in programma alcune iniziative di commemorazione. Tra questa quella organizzata dalla prefettura di Grosseto. Durante l'iniziativa saranno conferite tre medaglie d’onore alla memoria di tre internati militari , Firmo Carresi di Grosseto, Emilio Olivieri di Roccastrada, Carlo Pantaloni di Santa Fiora. Il Prefetto Fabio Marisilio poi comunicherà alla signora Elena Servi, in collegamento, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito motu proprio l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.

La cerimonia sarà trasmessa via internet e su IlGiunco.net vi daremo tutte le informazioni per sapere come seguirla.

In chiusura vi ricordiamo di seguire tutte le notizie del nostro quotidiano su www.ilgiunco.net.