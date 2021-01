FdI: «Basta chiusure, Governo di incompetenti. Noi dalla parte di ristoratori e arte culinaria»

MAGLIANO IN TOSCANA – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune Magliano in Toscana, formato dal vicesindaco Mirella Pastorelli, e dai consiglieri Doriana Melosini e Nadia Fedeli, esprimono la propria solidarietà e vicinanza ai ristoratori del territorio maglianese, che nella giornata di ieri 25 gennaio si sono recati a Roma per protestare contro le misure attuate dal Governo.

“Pur non essendo presenti fisicamente alla manifestazione romana – dicono Pastorelli, Melosini e Fedeli –, condividiamo la battaglia che stanno portando avanti le migliaia di ristoratori italiani. Il settore della ristorazione, che è uno dei fiori all’occhiello dell’Italia, non può rischiare la chiusura di molti locali”.

“Le ristrettezze e chiusure a lungo termine – spiegano le consigliere comunali – stanno logorando la tenuta economica di un settore importante come quello della ristorazione. Magliano, ad esempio, che viene definita da molti come la ‘perla della cucina maremmana’, non meritava questo trattamento”.

“Purtroppo – vanno avanti le esponenti di FdI – le decisioni assunte da questo governo di incompetenti, con chiusure e limitazioni dei locali, stanno portando sull’orlo del baratro un importante settore della nostra economia”.

“Oltre così non si può andare. E’ arrivato il momento di dire basta alla chiusura dei locali e di schierarsi in difesa dei ristoratori e dell’arte culinaria, settore quest’ultimo, che fa dell’Italia uno dei primi Paesi a livello mondiale”, concludono Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli.