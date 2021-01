Da Padova e Bolzano per fare un bagno alle Cascatelle di Saturnia: multati

SATURNIA – I carabinieri della Stazione di Saturnia hanno intensificato i controlli nella zona delle Cascatelle, meta di numerosi visitatori nonostante le limitazioni agli spostamenti, specie tra regioni, imposte dalle norme anti covid. E’ così che nel fine settimana trascorso hanno sanzionato tre persone.

E’ stata infatti sanzionata una coppia di coniugi padovani trovati a passeggio lungo la S.P. 10 in località Terme: alla richiesta di fornire giustificazione circa la loro presenza in zona, hanno riferito di essere arrivati il giorno precedente, e di trovarsi a Saturnia per fare un bagno nelle acque termali.

Un’altra sanzione è scattata per un uomo proveniente da Bolzano, trovato nella zona della Cascatelle senza valido motivo.