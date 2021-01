Covid: il sindaco chiude tutte le scuole, il campo sportivo e i bar dalle 16

PITIGLIANO – Tutte le scuole resteranno chiuse per tutta la settimana, sino a sabato. Chiuso anche il campo sportivo sino a domenica, e infine la misura restrittiva riguarderà anche i bar, che dovranno chiudere a partire dalle 16 del pomeriggio.

È la decisione presa dal sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, per arginare il contagio nel comune. «Oggi abbiamo cinque nuovi positivi, e passano così a 12 i positivi totali. Non sono numeri enormi, a novembre sono stati anche 30, ma la situazione è complicata perché il contagio è partito da diversi giorni ed è stato tracciato in ritardo. La Asl sta riscontrando dunque difficoltà nel tracciamento».

Poi Gentili precisa «Non è il momento della caccia alle streghe, anche se ci sono state delle leggerezze; chi di dovere accerterà quanto accaduto e ricostruirà se ci sono state delle responsabilità. Quello che noi vogliamo è aiutare la Asl a ricostruire prima possibile quanto accaduto».

«Abbiamo dovuto adottare una nuova ordinanza più restrittiva che prevede la chiusura delle scuole sino a sabato, il campo di calcio sino a domenica e la chiusura anticipata dei bar dalle 16. Queste misure – prosegue il sindaco – non le abbiamo prese con leggerezza, specie quelle che riguardano i bar, ma abbiamo voluto evitare l’ora apertitivo dove si crea il maggior numero di assembramenti. Mi dispiace anche la chiusura delle scuole, ma non potevamo fare altrimenti. Vogliamo arrivare alla settimana prossima in tranquillità e consentire all’Asl il tracciamento completo così da avere un quadro dei contagi».