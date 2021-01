Coronavirus: paura di contagio, chiude il liceo linguistico

SORANO – Il sindaco Pierandrea Vanni ha disposto la chiusura del Liceo linguistico di Sorano da domani, 27 gennaio, a sabato 30 gennaio.

Una decisione che è arrivata dopo l’evoluzione del focolaio che è stato individuato nella zona di Pitigliano e che già ieri aveva fatto scattare la chiusura di tutte le scuole in quel comune.

Nell’ordinanza di Vanni si legge «preso atto dell’ulteriore diffusione dei casi di positivi al Covid 19 nel comune di Pitigliano dove sono in corso tamponi e tracciamenti da parte della Usl che riguardano numericamente in misura molto minore, anche una parte del territorio del Comune di Sorano; dove fino a questo momento non ci sono comunicazioni ufficiali di casi positivi; considerato che i casi accertati fino ad oggi riguardano particolarmente nuclei familiari che possono presentare componenti anche giovani e tenuto conto che diversi studenti del comune di Pitigliano frequentano il Liceo Linguistico di Sorano» si ordina la chiusura della scuola.