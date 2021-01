Conosciamo il pesce del nostro mare: il sindaco “fa lezione” ai bambini

GROSSETO – «Oggi sono stato nella scuola elementare di viale Einaudi, insieme agli assessori Riccardo Ginanneschi e Chiara Veltroni, per consegnare ai piccoli studenti gli opuscoli “Dalla barca alla cucina”, una pubblicazione legata al progetto “Pesca marina – di Grosseto”», scrive, in una nota, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Il progetto iniziale prevedeva numerosi incontri nelle scuole con esperti legati alla valorizzazione del pescato locale e alla sensibilizzazione dei più piccoli verso una dieta sana ed equilibrata – prosegue -. Purtroppo l’emergenza covid ci ha costretto a ripensare molti dei nostri appuntamenti, per questo motivo abbiamo deciso di creare, in sostituzione delle lezioni, un opuscolo divertente ed informativo, a misura di bambino.

Qui sono contenute informazioni semplici e utili circa la flora e la fauna del nostro mare e la fondamentale importanza che l’attività della pesca simboleggia per il nostro territorio. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole in questo progetto in quanto veicolo primario di uno stile di vita sano, all’insegna del rispetto dell’ambiente e di una dieta equilibrata.

Voglio ringraziare in particolare l’assessore Riccardo Ginanneschi per l’impegno con cui sta portando avanti questo prezioso progetto, nonostante l’emergenza covid», conclude.