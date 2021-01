Brillante esordio dei lanciatori grossetani: personal best per Bigazzi, buona prova per Pittau

GROSSETO – Buona la prima. Parte con il piede giusto la nuova stagione dei lanciatori grossetani, impegnati nelle gare di esordio a Sesto Fiorentino. Arriva subito il record personale nel martello di Lorenzo Bigazzi che al debutto conquista il successo e si migliora di quasi due metri con la misura di 60.56. Nonostante il maltempo sulla pedana bagnata dalla pioggia, tra freddo e vento, è notevole il risultato del 18enne maremmano. E così il giovane allenato al campo Zauli da Francesco Angius, che da quest’anno indossa la maglia della Libertas Livorno, si candida di nuovo per recitare un ruolo da protagonista in campo nazionale.

Ormai è superata la barriera dei sessanta metri, dopo aver raggiunto un ottimo quinto posto con 58.91 nell’ultima rassegna tricolore Under 20 disputata nello scorso settembre proprio a Grosseto. Ma è solo una tappa di passaggio verso i principali eventi della stagione, con la concreta possibilità di guadagnare la qualificazione per i campionati italiani invernali che si svolgeranno a Molfetta, in provincia di Bari, alla fine di febbraio. In attesa di quelli estivi, ancora allo stadio Zecchini, a metà giugno.

Debutto vincente anche per Matteo Pittau nel lancio del disco. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, classe 2002, fa volare l’attrezzo a 40.29 e riesce già ad avvicinare il proprio limite di 41.51 ottenuto un anno fa, pur non avendo finalizzato la preparazione per questa gara. Nel martello, ma nella prova assoluta, seconda posizione dell’altro biancorosso Matteo Macchione con 51.50. Il prossimo appuntamento del settore lanci è in programma il 13-14 a Livorno, per la seconda prova regionale dei campionati invernali.