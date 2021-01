Weekend stellare per gli Under del Circolo Pattinatori: due successi ed un pareggio

GROSSETO – Splendido fine settimana per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto, che ottengono due vittorie e un pareggio nelle quattro partite disputate. Gli Under 15 di Marco Ciupi hanno messo in tasca quattro punti (salendo così a quota 7), battendo sabato il Viareggio B grazie alla rete nel primo tempo di Burroni e a quelle di Montomoli e Masetti nella ripresa. I biancorossi sono andati invece domenica a cogliere un bel pareggio a Forte dei Marmi dopo quaranta minuti appassionati. Sotto 2-0 dopo quasi otto minuti, il Cieloverde ha lottato alla pari con i versiliesi, portandosi addirittura avanti per 7-6, grazie a Tommaso Giusti, prima del pareggio di Giovannelli a 20 secondi dalla fine.

Bella vittoria (la seconda in tre giornate), con una cinquina di Lorenzo Turbanti, degli Under 11 di Stefano Paghi sulla pista del CGC Viareggio. L’unico stop è stato quello degli Under 13 di Pablo Saavedra contro la corazzata Forte dei Marmi, già avanti 7-0 nel primo tempo.

Under 11, CGC Viareggio-Picchianti Grosseto 0-5

CGC VIAREGGIO: Mutti; Rosi, Vellutini, Barcaroli, Pelliccia, Barsacchi, Mozzo. All. Gino Marabotti.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Celata, Boni, Fralassi, Turbanti (5). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

Under 13, MT Forte dei Marmi-Bora Bora Grosseto 21-0

FORTE DEI MARMI: Repetti, Manfredi; Pucciarelli (7), Cagnoni (1), Moschetti (1), Giovannelli (7), Lunardi (2), Barsaglini (3). All. Niccolò Mattugini.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

Under 15, Cieloverde Grosseto-Viareggio B 3-1

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti, Caselli; Burroni (1), Francesco Masetti (1), Giusti, Montomoli (1). All. Marco Ciupi.

VIAREGGIO B: Poletti, Marlia, Tomei (1), Palagi, Faetti, Pandolfini, Del Pistoia Cortesi. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

Under 15, Cieloverde Grosseto-MT Forte dei Marmi 7-7 (recupero 3ª giornata)

FORTE DEI MARMI: Bacci, Pietrelli; Del Medico (2), Bertonelli, Lossi (2), Taliento (1), Terni, Giovannelli (2), Bazzichi, Markarashvili. All. Andrea Biagi.

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Dervishi, Francesco Masetti, Giusti (4), Montomoli (2), Burroni (1). All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Donato Minnone.