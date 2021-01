Una vittoria giovanile per le formazioni della Blue Factor Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buone prove per le formazioni dell’Hc Castiglione nel fine settimana. La formazione di serie B, che solo poche ore prima aveva giocato e vinto contro il Galileo Follonica nel campionato Under 17, si è arresa per 5-3. Una bella partita, con i biancocelesti che solo nel finale hanno alzato bandiera bianca. La sfida delle 18 è stata davvero intensa, con il punteggio sempre in equilibrio: Blue Factor avanti per prima e poi sotto per 3-2 all’intervallo. Nella ripresa subito il 4-2 ospite e la reazione dei locali con la rete della definitiva vittoria del team di Bellan a 4 minuti dalla fine.

Va tutto per il meglio per i castiglionesi nella categoria Under 17: i ragazzi di Biancucci hanno battagliato a lungo contro gli azzurri di Bracali, con il primo tempo chiuso avanti per 2-1. Nella ripresa la rete di Luca Mantovani metteva al riparo la vittoria per il 3-1 finale. Un successo davvero di prestigio considerando che il Follonica è una delle squadre più importanti a livello giovanile degli ultimi anni, piena zeppa di “figli d’arte” che ha al suo attivo anche due scudetti e che in tutto il percorso giovanile dagli Under 11 ad oggi ha perso pochissime partite.

Nulla da fare invece per la formazione Under 13 del Riparbelli Castiglione di Gigi Brunelli: i padroni di casa dei Pumas Viareggio allenati da Mirko Bertolucci hanno dominato nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 4-0; nella ripresa reazione dei giovani maremmani, che però non sono riusciti a rimontare fornendo comunque un’ottima prestazione.

SERIE B, BLUE FACTOR CASTIGLIONE VS GALILEO FOLLONICA: 3-5

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Donnini, Grossi; Matteo Mantovani, Guarguaglini, Santoni, Magliozzi, Filippo Montauti, Luca Mantovani, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti. All. Raffaele Biancucci.

GALILEO FOLLONICA: Fillini, Del Viva; Edoardo Mariotti, Esposto, Gucci, Biasetti, Jacopo Mariotti, Bonucci, Onori, Rondelli. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-3) 6’45 E.Perfetti (C), 17’43 Esposto (F), 18’05 rig. Biasetti (F), 20’22 E.Mariotti (F), 20’32 L.Perfetti (C); st 2’12 Rondelli (F), 14’59 F.Montauti (C), 20’56 Bonucci (F).

U17, BLUE FACTOR CASTIGLIONE VS GALILEO FOLLONICA A: 3-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE U17: A.Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, L.Mantovani, Bigliazzi, Valenti, Cardi, R.Biancucci, M.Mantovani, Santoni. All.Raffaele Biancucci.

GALILEO FOLLONICA A U17: Galgani, Bussotti; Mugnaini, Pazzini, Masini, Giabbani, C.Bracali, Faelli. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-1) 12’12 M.Mantovani (C), 14’30 C.Bracali (F), 18’33 Santoni (C); st 13’43 L.Mantovani (C).

U13, PUMAS VIAREGGIO VS RIPARBELLI CASTIGLIONE: 7:4

PUMAS VIAREGGIO U13: Bianca Bertolucci, Gerbi; Remedi, Francesconi, Paolinelli, Cupido, Menechini, Lazzari, Guida. All. Mirko Bertolucci.

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Luigi Brunelli.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (4-0) 10’51, pp 14’57, 17’42 e 17’52 Cupido (V); st 12’01 G.Donnini (C), 18’51 Cornacchini (C), 19’32 Gerbi (V), 22’19 rig. Gerbi (V), 23’17 e 24’27 G.Donnini (C).