Una nuova recinzione per i Giardini Chiusi: al via i lavori

ORBETELLO – Installato stamani il cantiere per l’inizio dell’intervento relativo al rifacimento totale della nuova recinzione dei Giardini Chiusi di Orbetello con abbattimento del vecchio bagno.

“Tantissimi sono gli interventi in corso sul territorio comunale e ne partiranno molti altri nei prossimi giorni e settimane – dice il sindaco Andrea Casamenti -. Sono in corso anche i lavori di costruzione della nuova scuola elementare di Albinia, di realizzazione della nuova piazza di Fonteblanda, di restauro dopo 22 anni del Muro della Corte del Frontone, di posizionamento di 32 nuove alberature nella Via Maremmana ad Albinia e i lavori di ripristino della Fontana di Piazza delle Regioni ad Albinia guasta da oltre 8 anni”.

“Stanno per aver inizio anche i lavori di realizzazione della pista ciclabile di Giannella dove l’acquedotto del Fiora ha già iniziato la sostituzione di 6 km di tubature e i lavori di spostamento della rotatoria a Neghelli con la realizzazione della nuova pista pedonale”, conclude.