Scadenza bollo auto, Aci: «Gli avvisi inviati dalla Regione sono un semplice promemoria»

GROSSETO – “Con riferimento agli avvisi di pagamento inviati dalla Regione a molti cittadini, l’Automobile Club di Grosseto chiarisce che gli stessi rappresentano solamente un semplice pro memoria sulla scadenza del bollo auto e non un avviso di mancato pagamento”, spiega il direttore Mauro Minoletti.

“Nella comunicazione, infatti, sono contenute esclusivamente tutte le informazioni di servizio utili a favorire il pagamento della tassa annuale secondo gli standard PagoPA – prosegue -, tra le quali la più importante è il termine di legge entro cui versare la tassa e ciò al fine evitare sanzioni o interessi moratori.

Si ribadisce inoltre che tutti gli uffici e le delegazioni dell’Aci Grosseto sono come sempre a fianco dei contribuenti per assistenza e informazioni relative a questo adempimento fiscale.

Si ricorda infine che i soci Aci che hanno sottoscritto o sottoscriveranno il servizio “Bollo Sicuro” non riceveranno alcun avviso, in quanto per i medesimi il pagamento avverrà automaticamente, tramite addebito sul conto corrente, senza così incorrere in errori o dimenticanze”, conclude Minoletti.