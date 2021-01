L’almanacco del Giunco: il 25 gennaio esce “La carica dei 101” e nasce la Nike

GROSSETO – Lunedì 25 gennaio, conversione di s. Paolo apostolo, il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 17.14. Accadeva oggi:

1327 – Edoardo III diventa Re d’Inghilterra.

1348 – Un forte terremoto devasta la Carinzia, provocando circa 10.000 morti.

1494 – Alfonso II diventa Re di Napoli.

1533 – Enrico VIII d’Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena.

1554 – Viene fondata San Paolo in Brasile.

1563 – Viene costituita a Torino, capitale da quell’anno del Ducato di Savoia, la Compagnia di San Paolo.

1755 – Viene fondata l’Università statale di Mosca.

1791 – Il Parlamento britannico divide la vecchia provincia del Quebec in alto e basso Canada.

1792 – Viene fondata la The London Corresponding Society.

1817 – Prima rappresentazione de La Cenerentola di Gioachino Rossini (Roma, Teatro Valle).

1820 – Viene inaugurato a Firenze il Gabinetto Vieusseux.

1825 – Papa Leone XII pubblica la lettera enciclica Ad Plurimas, sulla riedificazione della Basilica di San Paolo dopo l’incendio.

1858 – La marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario di Prussia.

1881 – Thomas Edison e Alexander Graham Bell formano la Oriental Telephone Company.

1882 – Papa Leone XIII pubblica la Lettera Enciclica Cognita nobis, sui dissidii intellettuali in seno alle Diocesi del Nord Italia.

1890

– Viene fondata la United Mine Workers of America;

– Nellie Bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 72 giorni.

1905 – In Sudafrica diviene noto il ritrovamento del diamante più grande del mondo, il Cullinan, dopo la sua acquisizione da parte di Frederick Wells.

1909 – A Dresda va in scena per la prima volta l’Elettra di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal.

1919 – Viene ufficialmente accettata la proposta del presidente americano Woodrow Wilson di creare la Società delle Nazioni.

1924 – A Chamonix (Francia) si disputano i I Giochi olimpici invernali.

1942 – La Thailandia dichiara guerra agli Stati Uniti e al Regno Unito.

1946 – La United Mine Workers rientra nell’American Federation of Labor.

1949

– All’Hollywood Athletic Club vengono presentati i primi Emmy Awards;

– Prime elezioni in Israele. David Ben Gurion diventa Primo ministro.

1959 – Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano II.

1961 – Esce La carica dei 101, film di animazione di Walt Disney.

1964 – Viene fondata la Nike, Inc.

1971

– Charles Manson e tre donne “membri della famiglia”, vengono riconosciuti colpevoli di omicidio e condannati all’ergastolo;

– Idi Amin Dada depone Milton Obote e prende il potere in Uganda.

1983 – Il Sostituto Procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da un commando inviato da Mariano Agate su ordine di Salvatore Riina.

1985 – Viene registrata, per l’iniziativa USA for Africa, la canzone “We Are the World”.

1995 – Incidente del missile norvegese: la Russia rischia di lanciare un attacco nucleare dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk.

2011 – Inizio della Rivoluzione egiziana a Il Cairo.

2013 – Durante una rivolta in carcere a Barquisimeto, Venezuela, perdono la vita 20 persone.

2018 – A Pioltello (Milano) deraglia un treno regionale di Trenord partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi, forse a causa della rottura di un binario. Il disastro provoca 3 vittime e più di 100 feriti, di cui una decina in condizioni molto gravi.

