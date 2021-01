La dottoressa cessa l’attività: assistenza medica garantita in attesa del sostituto

SCANSANO – A partire da domani, 26 gennaio, la dottoressa Martina Meocci cessa dall’attività di medico sostituto di medicina generale nella zona di Scansano.

L’Asl Toscana sud est, nell’intento di garantire la continuità assistenziale alla popolazione di riferimento, ha adottato tutte le iniziative necessarie per incaricare un altro medico a cui assegnare l’incarico provvisorio. Tuttavia, a causa della nota carenza di medici disponibili che sta caratterizzando questo particolare periodo di emergenza sanitaria, nessun professionista si è dichiarato disponibile.

Per garantire la continuità assistenziale agli assistiti, l’Azienda ha previsto un piano di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria di base, richiedendo la collaborazione degli altri due medici di medicina generale della zona.

Il dottor Riccardo Rossi e il dottor Benito Danieli si sono resi infatti disponibili ad aumentare, seppur per un periodo limitato (in attesa del medico titolare), il loro massimale di scelte e assistere i pazienti in carico alla Meocci, garantendo l’apertura di ambulatori secondari nelle frazioni di Murci e Polveraia.

Per la frazione di Baccinello è acquisita la disponibilità di apertura di ambulatorio secondario da parte della dottoressa Laura Serafini.

I cittadini dovranno quindi effettuare una nuova scelta del medico attraverso una delle seguenti modalità:

– Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria

al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

– tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito

https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst

oppure:

– via mail scrivendo a: cambiomedico.gr@uslsudest.toscana.it, con allegata copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell’oggetto dell’email indicare, cognome, nome e luogo di residenza.

– per telefono:

al numero 0564/483777, dal lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche in orario 14-15.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo

https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-

pediatra-orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Questa organizzazione verrà mantenuta per il tempo necessario a reperire un nuovo medico (incarico provvisorio o titolare) o all’individuazione di una diversa soluzione organizzativa che assicuri la copertura assistenziale alla popolazione del Comune di Scansano.