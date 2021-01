GROSSETO – È stato intitolato a Guglielmo Grassellini, Gughi, l’area verde destinata a parco giochi presente in via Andrea Mantegna. L’iniziativa nasce da una mozione presentata da Forza Italia in Consiglio comunale e approvata all’unanimità dallo stesso.

La città di Grosseto, negli anni della battaglia di Guglielmo contro una rarissima forma di tumore, si è stretta intorno al bambino e alla sua famiglia con una vera e propria campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione sulla questione.

“Grazie all’iniziativa del Consiglio comunale – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e l’assessore Giacomo Cerboni – dedichiamo a Guglielmo Grassellini, tra l’altro nel giorno del suo compleanno, un parco giochi in cui lui stesso ha giocato. Siamo particolarmente felici di poter essere presenti ad un evento così significativo per tutta la città di Grosseto”.