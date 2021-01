Fiocco rosa in Comune: è nata Emma

MAGLIANO IN TOSCANA – Fiocco rosa nella giunta comunale di Magliano in Toscana. E’ nata oggi Emma Guidi, figlia dell’assessore Massimiliano Guidi e di Luciana Casu.

“E’ un lieto evento per la nostra comunità – commenta il sindaco Diego Cinelli– e do il mio personale benvenuto alla nuova maglianese, oltre che fare le congratulazioni a Massimiliano ed a Luciana. A Emma, che rappresenta un raggio di luce in questo periodo di emergenza, auguro una buona e lunga vita che le dia le più grandi soddisfazioni”.