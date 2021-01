ALBINIA – Un altro weekend di soddisfazioni per il CUS Albinia al Trofeo Obbligatori FISR svoltosi a Prato. Nella categoria Esordienti A, va nuovamente sul podio con un gran terzo posto la giovane Margherita Bini, mentre Sofia Brandi conquista la sesta posizione. Per gli Allievi B Vittoria Manciati si piazza nona. Ancora soddisfazioni per le insegnanti e per la storica società di Albinia.