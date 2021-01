Coronavirus: nove nuovi positivi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Sono nove i nuovi positivi al tampone per il Coronavirus in provincia di Grosseto. 78 quelli in tutta la Asl sud est (Arezzo 42, Siena 27). Sette invece le persone guarite.

Tra i nuovi positivi due rientrano nella fascia sino a 18 anni, uno in quella tra 19 e 34, tre 35-49, uno ancora 50-64, e altrettanti in quella 65-79 e infine un ultraottantenne. Stabile il trend nella ultima settimana: da mercoledì il livello ha oscillato tra i 15 e i nove nuovi positivi al giorno.

I nuovi positivi sono uno a Capalbio, uno ad Orbetello, quattro a Grosseto e tre, nuovamente, a Pitigliano. Le persone ricoverate al Misericordia di Grosseto sono attualmente 22, cinque in terapia intensiva. 204 le persone positive in carico, di cui 144 al proprio domicilio. 616 le persone in quarantena in quanto contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 78 Provincia di Arezzo 42 Provincia di Siena 27 Provincia di Grosseto 9 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 9 10 12 3 5 3 Grosseto 2 1 3 1 1 1 Siena 7 2 12 5 1 – Totale ASL TSE 18 13 27 9 7 4

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 17 gen Lunedì 18 gen Martedì 19 gen Mercoledì 20 gen Giovedì 21 gen Venerdì 22 gen Sabato 23 gen Domenica 24 gen Lunedì 25 gen Arezzo 34 19 48 50 35 44 52 46 42 Siena 43 26 36 44 29 32 39 42 27 Grosseto 2 8 5 12 13 15 11 11 9 Totale Asl Tse 79 53 93 108 77 92 102 99 78

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 1 Grosseto 4 Orbetello 1 Pitigliano 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 63 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 22 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 342 Provincia di Siena 447 Provincia di Grosseto 168

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 915 Provincia di Siena 722 Provincia di Grosseto 204

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 670 Provincia di Siena 529 Provincia di Grosseto 144

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2445 Provincia di Siena 2020 Provincia di Grosseto 616

Guariti Provincia di Arezzo 26 Provincia di Siena 22 Provincia di Grosseto 7