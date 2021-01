Sei maremmano se dici: mamdimmano

Questa è per intenditori, me l’ha suggerita un amico giorni fa. Mandimmano sta per piano piano, un po’ alla volta.

Il mio amico fa l’insegnante e questa espressione gliel’ha riportata alla mente un suo studente che l’ha usata in classe.

E allora si è ricordato che anche il suo nonno la usava. Oggi davvero una rarità o quasi sentirla ancora sulla bocca di qualcuno in Maremma.

“Te principia, poi mamdimmano lo vedi come devi fa’.”

