Sangiovannese di misura, quarta sconfitta stagionale per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Quarta sconfitta stagionale per il Follonica Gavorrano, al Fedini di San Giovanni Valdarno battuto 2-1 e scavalcato in classifica dalla locale Sangiovannese dopo una gara non esaltante, disputata in un campo allentato dalla pioggia e con un forte vento che ha condizionato il gioco.

Padroni di casa in vantaggio al 9′ con il giovane Fantoni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano solamente otto minuti ed il direttore di gara concede un rigore per la Sangiovannese per una presunta trattenuta in area di rigore di Ampollini. Dal dischetto si presenta Falomi che spiazza Trombini. Il Follonica Gavorrano abbozza una reazione e al 28′ accorcia con l’ultimo arrivato Tomassini. I maremmani spingono sull’acceleratore, ma al 42′ rimangono in dieci per l’espulsione per somma di ammonizione di Carcani.

Nella ripresa i ragazzi di Favarin provano a spingersi in avanti, ma si espongono al contropiede della Sangiovannese. Il forcing finale non produce grosse azioni per il Follonica Gavorrano se non un tiro cross ed un sospetto fallo di mano in area da parte di un difensore degli azzurri.

Amaro il commento del presidente Paolo Balloni al termine dell’incontro: “Non sono assolutamente soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Oggi non abbiamo praticamente tirato in porta se non nell’occasione del gol di Tomassini. Prova negativa, non aggiungo altro”.

Sangiovannese-Follonica Gavorrano 2-1

SANGIOVANNESE: Cipriani, Campaner, Migliorini, Baldesi, Lorenzoni, Barellini, Mencagli, Fantoni (25′ st Vannini), Falomi (35′ st Polo), Gerardini (3′ st Romanò), Lunghi. A disposizione: Allegranti, Cirri, Martini, Tafani, Bianchi, Bencini All. Iacobelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Bruni, Carcani, Apolloni (40′ st Guazzini), Grifoni (46′ st Usei), Berardi , Mencagli, Lombardi, Tomassini, Papini, Ampollini (12′ st Luzzetti). A disposizione: Ombra, Battistoni, Farini, Zini, Cassini, Rosini All. Favarin.

ARBITRO: Olmi Zippilli di Mantova; assistenti Brizzi di Aprilia e Messina di Cassino.

MARCATORI: 9′ Fantoni, 17′ Falomi (rig), 28′ Tomassini.

NOTE: ammoniti Ampollini, Lunghi, Bruni, Baldesi; espulso al 42′ Carcani per somma di ammonizioni.