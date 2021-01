Maltempo: crolla una parte del campanile

PESCINA – L’ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando la Toscana e la provincia di Grosseto ha causato alcuni disagi e anche qualche danno. Tra questi a Pescina nel Comune di Seggiano, le intense piogge de giorni scorsi e di stanotte hanno provocato il crollo di una porzione del campanile della Chiesa parrocchiale del paese consacrata a San Lorenzo Martire.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Grosseto per poter mettere in sicurezza l’area del campanile compromessa dal crollo. I vigili sono entrati in azione con l’autoscala per raggiungere la sommità del campanile.

Non ci sono feriti o danni ad altre cose.

Intanto sul fronte del maltempo la situazione rimane critica in alcune aree della provincia, come nel comune di Manciano dove è stato chiuso il passaggio sul torrente fosso Fiascone.