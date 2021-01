Giornata Mondiale dell’Educazione, Panathlon Grosseto vicino ai giovani sportivi

GROSSETO – Panathlon club Grosseto promotore dei valori etici del fair-play legati allo sport anche in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione proclamata dall’Onu, unendosi così alle tante celebrazioni che si tengono del mondo.

“Anche noi nel nostro piccolo – dice il presidente, Franco Rossi – vogliamo partecipare con il nostro contributo di idee e valori morali, alla giornata mondiale dell’Educazione. I valori dell’educazione, e del rispetto dell’avversario nello sport, sono da sempre i nostri cardini. Con la carta dell’Atleta e la carta del Fair-play sono anni che il Panathlon International e anche il nostro club si fanno promotori presso le società sportive, le scuole e i giovani in generale, dell’educazione sportiva volta al rispetto dell’avversario, come valore fondamentale per una sana crescita a trecentosessanta gradi”. “Il nostro club – conclude Franco Rossi – porterà sempre avanti in ogni contesto questi valori, per il bene dello sport di ogni disciplina e dei tantissimi giovani e meno giovani che lo praticano nella nostra provincia”.