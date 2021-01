Debutto vincente per il Grosseto Volley School, Viterbo liquidato 3-0

GROSSETO – Inizia alla grande il campionato di serie B2 per il Grosseto Volley School che batte con un secco 3-0 (25-23, 25-21, 25-17) il VBC Viterbo. Risultato in discussione solo nel primo set dove le squadre giocano punto a punto fino al 25-23; a seguire ospiti in calo e grossetane prevalgono con gap sempre più ampi. Soddisfatto mister Ferraro: “Partita di inizio campionato sempre difficile, oltretutto di una serie superiore rispetto agli anni scorsi con l’aggiunta di una squadra scesa in campo quasi totalmente rinnovata; oggi avevamo di fronte una squadra con una grande capacità di tenere il campo e abituata alla categoria, che per noi è totalmente nuova”.

“Siamo stati bravi a reagire – ha continuato il tecnico – nei pochi momenti in cui siamo andati in difficoltà, più per nostri errori che per merito delle avversarie, che sono state comunque brave nel tenerci sempre al pezzo. Sappiamo che incontreremo squadre che, oltre che abituate alla categoria, avranno anche giocatrici molto forti quindi dobbiamo continuare su questa strada, giocare sempre con la stessa intensità e concentrazione e ci toglieremo molte soddisfazioni. Dobbiamo essere più cinici e cercare sempre di conquistare il punto senza attenderlo da errori delle altre. Questa bella vittoria è frutto del tantissimo e duro lavoro a cui sono sottoposte le ragazze che da mesi si allenano con entusiasmo e serietà e si sa che il lavoro alla fine paga sempre”.

Prossimo appuntamento del minigirone sabato prossimo a Tivoli.