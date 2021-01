Coronavirus: rinviati causa maltempo i tamponi al Giglio. Anche quelli di alunni e insegnanti

ISOLA DEL GIGLIO – «A causa del maltempo previsto per domani e delle conseguenti condizioni meteo marine avverse, accertate nelle prossime 24 ore, la Asl Toscana sud est ci ha informato correttamente che gli oltre 60 tamponi di controllo, programmati nella mattinata di lunedì 25 gennaio, dovranno essere di fatto rimandati a martedì 26 gennaio, stesse ore degli appuntamenti» a comunicarlo il Comune di Isola del Giglio.

«Le previsioni di oggi per domani, infatti, rendono incerti i collegamenti marittimi con l’isola, soprattutto per la corsa delle 13,30 dal Giglio che è indispensabile per riportare i tamponi in laboratorio in tempo utile. La mancata partenza della nave, quindi, impedirebbe la consegna dei tamponi al laboratorio con il rischio di compromettere i test ed i loro esiti».

«Pertanto, stante quanto sopra, sentito il comandante della Toremar e il Distretto sanitario di riferimento, si è convenuto di rimandare gli esami covid-rinofaringei di domani, compresi i test da eseguire agli alunni ed agli insegnanti della scuola primaria».