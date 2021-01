Circolo Pattinatori, pareggio fratricida di serie B fra le formazioni Alice e Rrd

GROSSETO – Finisce con un equo pareggio il derby in serie B tra le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto (2-2) Le due formazioni del Circolo Pattinatori hanno dato vita ad un incontro divertente, veloce e ben giocato da entrambe, che hanno cercato in ogni maniera di conquistare i tre punti. I veterani sembravano aver messo in tasca il match grazie alle reti siglate tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, ma Achilli e i suoi giovani compagni sono riusciti a conquistare il 2-2 finale.

Nei primi 23 minuti del derby il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0, ma non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra. Tommaso Bruni, estremo difensore della Alice, ha fermato molto bene i tentativi di Alfieri, Leo Ciupi, Bianchi e Rosati; Raffaello Ciupi, numero 1 della RRD, s’è opposto ai tiri di Salvadori, Polverini, Saitta e Matassi. Il mister della RRD Brizzi recupera all’ultimo momento anche Alessandro Bardini, che va due volte vicino alla rete. Alice passa in vantaggio a 1’16 dalla fine del primo tempo: bella azione personale sulla destra di Matassi che serve l’assist dell’1-0 ad Ale Saitta.

Dopo appena 22 secondi dall’inizio della ripresa i veterani guidati da Filippo Guerrieri trovano il raddoppio con Franco Polverini. Achilli e Alfieri chiamano due volte al lavoro Bruni. A 10’28 Michele Achilli riapre il match sfruttando a dovere una punizione di prima concessa per il decimo fallo di squadra di Alice. Una grande combinazione tra Bianchi e Alfieri consente poi alla RRD di firmare il pareggio. Alfieri e Bardini sfiorano anche il terzo centro, mentre Raffaello Ciupi dice no a Polverini e Salvadori in un finale vibrante.

Alice Grosseto-RRD Grosseto 2-2 (p.t. 1-0)

ALICE: Bruni, Marinoni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Polverini, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Casini, Rosati, Bardini, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Donato Minnone di Forte dei Marmi.

RETI: nel p.t. al 23’44 Saitta; nel s.t. a 0’22 Polverini, 14’32 Achilli, 18’15 Alfieri.