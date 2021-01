Bottino pieno contro il Bologna, la Pallamano Follonica vola al quarto posto

FOLLONICA – Avanti tutta per la Starfish Pallamano Follonica che archivia la pratica Bologna United con un successo per 28-22. Partita in mano alla squadra di mister Matteo Pesci fin dalle battute iniziali, nonostante i tanti errori in fase offensiva; nei primi 20 minuti il Follonica conduce 10-5 avendo collezionato ben 5 errori di giocatori soli davanti al portiere bolognese e un rigore, ma chiude la frazione a più otto. Secondo tempo sulla stessa traccia del primo. Spazio a tutti i giocatori maremmani a referto, con ognuno che svolge degnamente il compito assegnato. Nota di merito per Samuele Gruosso secondo portiere, che ha esibito una serie di interventi applauditi a scena aperta da tutti compagni ed avversari.

Il Follonica arriva così a quota quindici punti per un quarto posto in solitaria e sempre con una partita da recuperare, anche se molte altre squadre hanno da giocare recuperi.

Prossimo impegno domenica 31 gennaio a Poggio a Caiano contro l’Ambra, che naviga in acque non tranquille per la salvezza, si è rinforzata con un nuovo allenatore ed ha tra le sue fila giocatori di esperienza: ci vorrà il miglior Follonica per tornare dal Mugello con un risultato positivo.