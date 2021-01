Vendeva cocaina in strada in pieno giorno: arrestato

GROSSETO – Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio a Grosseto, dalle volanti della Questura, per spaccio di droga. L’uomo, 45 anni, marocchino, ieri, alle 15 si trovava in via Matteotti, quando è stato sorpreso a vendere droga, cocaina, ad un grossetano di 46 anni.

I due sono stati portati in Questura per accertamenti da cui è risultato che il marocchino, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, era già stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il cittadino italiano risultava avere numerosi precedenti di polizia per il consumo personale di stupefacenti.

Lo straniero è stato arrestato e trasferito in carcere mentre il cittadino italiano veniva segnalato alla Prefettura.