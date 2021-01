Tredicesimo turno per il Follonica Gavorrano in casa dell’inseguitrice Sangiovannese

BAGNO DI GAVORRANO – Tredicesima di campionato in esterna per il Follonica Gavorrano, che cercherà il risultato utile contro la Sangiovannese. Un punto separa le due rivali in classifica, con i maremmani meglio piazzati pur con una gara in meno e anche più bravi in difesa; uguali invece i gol in attivo.

Nel frattempo, il team biancorossoblù ha accolto altri tre giocatori nella sua rosa: l’attaccante classe ’92 Simone Tomassini proveniente dal Pineto e, con la formula del prestito temporaneo, il centrocampista Valentino Cassini, classe 2002, proveniente dall’Ospedaletti, e Andrea Sitzia, classe 2003, dalla Sestese.

Arbitrerà Olmi Zippilli di Mantova coadiuvato da Brizzi di Aprilia e Messina di Cassino. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30

Il programma della 13esima giornata del girone E:

Flaminia-Sporting Club Trestina

Grassina-Lornano Badesse

Ostia Mare-Aquila Montevarchi

Pianese-Scandicci

Sangiovannese-Follonica Gavorrano

Siena-Trastevere

Sinalunghese-Foligno

Tiferno Lerchi-San Donato Tavarnelle