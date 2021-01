Servizio civile in Croce Rossa: ecco come fare domanda

FOLLONICA – Se hai tra i 18 e i 28 anni compiuti, non perdere l’occasione di partecipare al Servizio Civile Universale ed entrare a far parte di #UnItaliaCheAiuta con i 4 posti disponibili all’interno della Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica.

Per scoprire il progetto ed aderire, visita il sito www.cri.it/ serviziocivile ed invia la tua candidatura entro il 15 febbraio 2021.

Invia la domanda tramite Spid sul sito https:// domandaonline.serviziocivile.it scegliendo il progetto “La Solidarietà viaggia con noi” Regione TOSCANA Provincia GROSSETO Comune FOLLONICA.

Il consigliere rappresentante dei Giovani Leonardo Ontani invita tutta la comunità giovanile a partecipare al progetto affermando: “che per un giovane svolgere il Servizio Civile significa fare una scelta importante per se stesso e per la collettività, perché rappresenta un momento di formazione, crescita ed acquisizione di capacità personali e valori etici e sociali”.

Il presidente del Comitato Vincenzo Errico sottolinea “che è la prima volta che ci viene finanziato un bando per il Servizio Civile Universale e riconosciuta la validità di un nostro Progetto, quindi siamo soddisfatti ed orgogliosi del lavoro svolto dai nostri uffici amministrativi e dal consigliere Ontani”.