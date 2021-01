Open day all’università: perché scegliere Grosseto

GROSSETO – Come ogni anno l’Università di Siena, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Grosseto, organizza un evento rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto.

Quest’anno, per la prima volta e a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’evento si terrà a distanza tramite un webinar divulgativo “USiena Orienta: Scegliere a Grosseto”, specificamente indirizzato a far conoscere l’offerta formativa che l’Università di Siena eroga presso il Polo Universitario Grossetano.

Il webinar si terrà il 26 gennaio e vi parteciperanno i docenti dei sei Dipartimenti o Scuole interessati (Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Economia e Management, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali), con l’intervento di altrettanti testimonial che esprimono il rapporto tra i singoli corsi di laurea e le opportunità professionali sul territorio (Patrizia Mulinacci, coordinatrice degli asili nido del Comune di Grosseto e responsabile dell’Asilo nido Giocolare; Niccolò Antichi, avvocato presso Studio Legale Antichi e fondatore Scientia Iuris Srl; Fabio Tocci, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto; Alberto Paolini, direttore generale Sistema srl Servizi Pubblici; Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Grosseto; Chiara Valdambrini, direttrice scientifica del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma-MAAM).