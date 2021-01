Laboratorio di chimica per adulti: l’iniziativa dell’Istituto mancianese. Come partecipare

MANCIANO – Nel corso delle attività di orientamento dedicate agli alunni in uscita dalle scuole medie promosse dall’Istituto Tecnico Chimico, spesso gli adulti che accompagnavano i ragazzi (quando gli incontri erano in presenza) mostravano interesse e curiosità per le esperienze effettuate nel laboratorio chimico esprimendo anche il proprio rammarico per non aver potuto frequentare una scuola con un laboratorio chimico così ben organizzato e funzionale come quello dell’Istituto Tecnico Chimico di Manciano.

Da qui è nata l’idea di proporre un breve corso pomeridiano/serale di “alfabetizzazione di pratica chimica” rivolto a piccoli gruppi di adulti (5-10 per gruppo).

Il corso avrà come obiettivi l’acquisizione di abilità minime di laboratorio chimico e l’apprendimento di contenuti tecnico-scientifici tramite esperienze pratiche e una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli sugli alimenti, anche in relazione alle specifiche attività produttive del territorio, ed in particolare: analisi dell’acqua (durezza totale, pH, conducibilità, solfati, COD, residuo fisso); analisi del latte (acidità, pH, peso specifico, residuo secco, determinazione del lattosio, determinazione delle sostanze proteiche, determinazione dei cloruri); analisi del vino (determinazione del peso specifico, grado alcolico, acidità totale, limite di gessatura, determinazione dell’anidride solforosa, limite di salatura); analisi dell’olio (determinazione dell’acidità, peso specifico, grado termo solforico).

Le esperienze pratiche in laboratorio verranno precedute da cenni teorici e da attività propedeutiche. I corsi – previa iscrizione degli interessati – si svolgeranno tra maggio e giugno con incontri settimanali pomeridiani della durata di due ore.

Per maggiori informazioni e per adesioni scrivere una mail a: ufficiotecnicoiti@gmail.com oppure telefonare a 0564 629276

Gli interessati saranno informati con pubblico avviso, tramite i mezzi di informazione e i social.