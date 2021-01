Discoteca in auto: ubriachi fradici con la musica a tutto volume in auto

GROSSETO – Quattro persone sono state denunciate la scorsa notte dai carabineri di Grosseto. I militari erano stati avvertiti dai vicini perché da un’auto ferma in sosta proveniva musica a tutto volume.

Gli uomini dell’Arma hanno trovato quattro rumeni tra i 20 e i 36 anni che ubriachi fradici, ascoltavano musica a tutto volume all’interno dell’abitacvolo dell’automobile.

I quattro sono stati denunciati per disturbo alla quiete pubblica ed ubriachezza molesta, e sanzionati perché trovati fuori dalle proprie abitazioni, senza valida motivazione, in orario non consentito.