Concorsi Asl: la Cgil organizza corsi di preparazione per infermieri e Oss

GROSSETO – La Funzione pubblica della Cgil maremmana organizza un corso di preparazione alla selezione indetta dall’Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) per assumere infermieri, e a uno di imminente uscita per l’assunzione di operatori socio-sanitari (Oss).

I corsi di preparazione saranno tenuti da docenti esperti nelle materie specifiche dei due bandi. «Questa volta – spiega Salvatore Gallotta, segretario della Fp-Cgil – per venire incontro alle esigenze di chi vuole partecipare ai due bandi, abbiamo deciso di fornire in sede (in via Repubblica dominicana) l’assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione ai due bandi».

Per partecipare ai corsi che organizzeremo, bisogna scrivere alla casella di posta elettronica: fp@grosseto.tosc.cgil.it