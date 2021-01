Anche la Uisp al fianco di Atl Il Sole: donati 500 euro

GROSSETO – Anche la Uisp al fianco di Atl Il Sole. Il comitato di Grosseto ha devoluto un contributo di 500 euro alla società presieduta da Francesco Gazzillo, dopo l’incendio he ha distrutto il ristorante della struttura. Pur in un momento particolarmente difficile per la Uisp, con le attività praticamente azzerate dalla pandemia, l’associazione non ha voluto far mancare il suo supporto a una società affiliata.

L’assegno è stato consegnato direttamente nella pista di via Leoncavallo da Alberto Barazzuoli, presidente di Uisp solidarietà, a Gazzillo: non sono mancate le emozioni, con le pattinatrici in cerchio e i genitori a portare il loro saluto; per la Uisp c’erano anche il presidente Sergio Perugini, il vicepresidente vicario Massimo Ghizzani, il responsabile del pattinaggio Gianni Lenzini, e la consigliera Maria Teresa Ferrini.

“Sentire la vicinanza della Uisp è fondamentale e ci dà la spinta per andare avanti – sottolinea Gazzillo – ma devo dire che tutta nostra città ci sta sostenendo in ogni modo. Dobbiamo dire grazie a tutti, noi non molliamo, ripartiremo e riusciremo a fare cose ancora più belle”. “Lo dobbiamo in particolar modo agli atleti e ai genitori – aggiunge Gazzillo – che rappresentano la vera anima dell’Atl Il Sole”.

“La solidarietà della Uisp è per tutti quelli che hanno bisogno – afferma Barazzuoli – non potevamo non intervenire per una nostra realtà così duramente colpita. Atl Il Sole è una società a cui teniamo, perché rappresenta in maniera esemplare il pattinaggio e perché fa della vita sociale il suo punto di forza. Il nostro piccolo contributo era doveroso”.

Barazzuoli non ha dubbi: “Atl Il Sole riuscirà a rialzarsi”. “In questa fase così dura – conclude – come Uisp sentiamo ancora più la necessità di dare il nostro aiuto, che va al di là del piccolo sostegno economico, ad Atl Il Sole e a chi è in difficoltà”.