Amministrative2021, Forza Italia: «Pieno sostegno a Vivarelli Colonna»

GROSSETO – “Forza Italia è pronta a dare il suo contributo affinché Antonfrancesco Vivarelli Colonna vinca le elezioni e si riconfermi sindaco di Grosseto”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro, scalda i motori in vista delle amministrative nel capoluogo maremmano e conferma il suo pieno appoggio al primo cittadino.

“E’ sotto gli occhi di tutti l’operato della Giunta guidata da Vivarelli Colonna in quasi cinque anni di mandato – spiega Marrini -. Pur dovendo amministrare in un periodo storico particolarmente difficile a livello economico, il sindaco uscente ha fatto rifiorire la città dopo l’immobilismo decennale del Pd e di Emilio Bonifazi. Il centro storico è tornato ad essere il salotto buono di Grosseto, le Mura medicee sono un luogo frequentato dalle famiglie, il livello di sicurezza si è notevolmente innalzato grazie ad una rete di telecamere che controlla le zone più sensibili della città”.

“Inoltre, dobbiamo sottolineare il ruolo fondamentale giocato dai due assessori di Forza Italia, Luca Agresti e Mirella Milli, all’interno della Giunta grossetana – continua il coordinatore provinciale del partito azzurro -. Il primo ha dato vita ad un vero e proprio Rinascimento culturale. Basti pensare alla collezione Luzzetti, che, dopo anni di vane promesse delle precedenti amministrazioni, è finalmente arrivata a Grosseto e può essere ammirata al Polo culturale Le Clarisse. Inoltre, la biblioteca Chelliana è tornata nella sua sede storica in centro, mentre il Giardino dell’Archeologia rappresenta un nuovo spazio verde dove poter ammirare reperti etruschi e romani. Mirella Milli, invece, ha dimostrato la sua grande sensibilità e il suo spiccato altruismo nel guidare l’assessorato alle politiche sociali. In questi anni non si è mai risparmiata, affrontando numerose situazioni di difficoltà in ambito di disagio familiare e di emergenza abitativa, ma trovando allo stesso tempo una soluzione che potesse far tornare il sorriso alle persone bisognose, soprattutto in questo drammatico periodo segnato dal coronavirus”.

“Insomma, gli ingredienti per bissare il successo delle passate amministrative ci sono tutti – termina Marrini – e Forza Italia reciterà un ruolo da protagonista all’interno della coalizione di centrodestra che sosterrà Vivarelli Colonna. Siamo una squadra preparata, unita, con al suo interno anche numerosi giovani con tanta voglia di fare, e il nostro partito porterà avanti i suoi innati valori liberali, moderati e democratici che saranno fondamentali per permettere al sindaco uscente di guidare Grosseto per altri cinque anni”.