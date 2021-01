Solari Grosseto Handball in cerca di continuità nel match contro il Tushe Prato

GROSSETO – Restare coi piedi per terra è l’imperativo per dare continuità ai risultati in casa Solari Grosseto Handball, dove ci si prepara a ricevere la formazione del Tushe Prato, per il terzo turno del campionato di A2 femminile nazionale. La partita si svolgerà, con inizio alle 18.30, presso il palasport di via Lago di Varano. La squadra ospite ha sinora ottenuto due successi su due incontri disputati e sicuramente a Grosseto darà filo da torcere alle maremmane per continuare la striscia positiva.

Il team guidato da Stefano Chirone è conscio che una vittoria non fa primavera e che sarà un match impegnativo, pertanto dovrà scendere in campo con la grinta e la determinazione giuste per contrastare ed avere ragione delle avversarie. Sarà una partita interessante, soprattutto per quanto fatto vedere dalle biancorosse nell’incontro con la formazione del Musile Oderzo. La Solari affronterà la partita con la dovuta carica e attenzione richieste per giocare nel miglior modo possibile: un’altra prova tutt’altro che facile ma alla portata.