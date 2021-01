“Sei maremmano se dici”: il libro che racconta la Maremma dei modi di dire è già un successo editoriale. ECCO DOVE TROVARLO

GROSSETO – Dopo le prime 500 copie esaurite in poco più di una settimana, “Sei maremmano se dici” continua a ricevere attenzione e tante richieste. Il libro, scritto da Giacomo d’Onofrio ed edito da IlGiunco.net, ha scalato le classifica di vendita in città e in tutta la provincia di Grosseto, tanto che anche la prima ristampa è già in esaurimento.

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno acquistato il libro – dice il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – perché grazie al loro gesto è stato possibile raccogliere fondi importanti a sostegno del progetti di costruzione della nuova sede della Caritas dicoesana di Grosseto. Soltanto pochi giorni fa abbiamo consegnato nelle mani del vescovo Rodolfo Cetoloni e del direttore della Caritas Don Enzo Capitani più di 2000 euro proprio per quel progetto».

Per ogni copia del libro che viene acquistata una parte del ricavato viene devoluto alla Caritas e più copie vengono vendute più grande sarà la cifra che sarà donata. «Per questo – aggiunge Daniele Reali – vi invitiamo ad acquistare il libro che trovate in tante librerie della nostra Maremma».

Per le librerie che volessero copie del libro e per informazioni si può contattare il numero 334.5212000 o scrivere una mail all’indirizzo info@ilgiunco.net.

Ecco dove trovare il libro

a Grosseto:

• Edicola Porta Corsica

• Libreria Paoline

• Libreria Mondadori Grosseto

• Nuova Libreria Grosseto (via dei Mille)

• Redazione de IlGiunco.net (via Giordania)

• Libreria Palomar (piazza Dante)

a Castiglione della Pescaia:

• Edicola Fioravanti (ponte Giorgini)

• Cartoleria Fossati in via Paolini

a Follonica

• Libreria Chiti (via Roma)

a Bagno di Gavorrano

• Edicola di via Marconi

a Giuncarico

• Merceria Reali (via Roma)