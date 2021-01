Seconda di campionato contro il Follonica per la Blue Factor, Under 13 a Viareggio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con la serie A2 a riposo, la Blue Factor Castiglione si concentrerà sulle sfide delle sue rose giovanili e di serie B. La squadra guidata da Raffaele Biancucci attende domenica al Casa Mora il Follonica di Fabio Bellan, nella seconda giornata del campionato. Entrambe le formazioni sono reduci dalla sconfitta nell’esordio del girone E: il Castiglione ha perso contro l’Alice Grosseto e il Galileo contro l’Rrd Grosseto. I convocati: Donnini, Grossi, Montauti Filippo, Mantovani Matteo, Mantovani Luca, Santoni, Perfetti Emanuele, Perfetti Lorenzo,

Magliozzi, Guarguaglini.

Per il campionato toscano-ligure Under 17, nella sesta giornata, sempre domenica alle 13 al Casa Mora (arbitro Daniele Moretti) la formazione guidata da Raffaele Biancucci ospita il Follonica A di Massimo Bracali. In classifica il Galileo è secondo (9 punti in tre partite) e insegue la capolista Pumas Viareggio che guida a 12 punti (4 gare); la Blue Factor è al quarto posto con 6 punti in quattro partite. I convocati Under 17: Grossi, Montauti Filippo, Mantovani Matteo, Mantovani Luca, Santoni, Bigliazzi, Valenti, Biancucci Riccardo, Cardi, Squarcia. Arbitrerà Luca Rossi. Il fischio d’inizio è domenica al Casa Mora.

Gioca invece in trasferta, domenica alle 12, con arbitro Matteo Righetti, il Riparbelli Castiglione di Gigi Brunelli nel campionato toscano-ligure Under 13 (nella foto): per l’ottava giornata i biancocelesti vanno a far visita ai Pumas Viareggio di Mirko Bertolucci. In classifica al comando c’è il Sarzana a punteggio pieno con 18 punti in 6 partite, Castiglione a 9 punti (6 gare) insieme ai Pumas (6 gare). Questi i convocati: Shareef, Palushi, Mugnai, Cornacchini, Giulio Donnini, Ren, Rosadini.