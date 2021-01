Pensioni, pagamenti da lunedì: ecco il calendario per riscuotere alle Poste

MASSA MARITTINA – Poste Italiane hanno comunicato al Comune di Massa Marittima il calendario per l’erogazione anticipata delle pensioni spettanti a febbraio negli uffici postali sia del capoluogo che nelle frazioni.

Il pagamento si svolgerà dal 25 al 30 gennaio al fine di rendere più agevole, nell’attuale contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, la riscossione per tutti i pensionati. Nel capoluogo Massa Marittima, presso i due uffici postali, quello in Piazzale Mazzini e in Corso Diaz aperti sei giorni dal lunedì al sabato mattina, il pagamento delle pensioni avrà questo programma: i titolari di pensione con cognome dalla A alla b potranno presentarsi lunedì 25 gennaio; quelli dalla C alla D martedì 26 gennaio, dalla E alla K mercoledì 27, dalla L alla O giovedì 28, dalla P alla R venerdì 29 gennaio e infine dalla S alla Z sabato mattina 30 gennaio ( solo la mattina fino le ore 12.30).

Anche nella frazione di Prata l’ufficio postale è aperto sei giorni e quindi è valido il solito calendario dei due uffici postali del capoluogo. Invece a Valpiana l’ufficio postale è aperto solo tre giorni e le pensioni saranno pagate lunedì 25 gennaio ai cognomi dalla A alla D, mercoledì 27 gennaio quelli dalla E alla O e sabato 30 gennaio (la mattina fino alle 12.30), i cognomi dalla P alla Z.

Per quanto riguarda invece l’ufficio postale di Tatti, che resta aperto due giorni, martedì 26 gennaio il pagamento riguarda i cognomi dalla A alla K giovedì 28 gennaio quelli dalla L alla Z. Il calendario di Poste Italiane è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune: www.comune.massamarittima.gr.it.