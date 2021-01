Maremmapodcast: le ultime notizie dalla Maremma in podcast. ASCOLTA – 21 gennaio

Ascolta "#Maremmapodcast - IlGiunco.net: le news di oggi 22 gennaio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: #maremmapodcast

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 22 gennaio 2021.

In apertura la cronaca. Tragico incidente questa mattina sull'Amiata, a confine tra le province di Grosseto e Siena. Sulla provinciale di Piancastangaio, tra Bagnolo e Saragiolo, un'auto è finita contro un mezzo pesante. Nello scontro è morto un uomo di 67 anni, mentre il figlio, di 46 anni, è stato soccorso e trasferito con Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena.

Adesso gli ultimi aggiornamenti di sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 429 su 14.059 test di cui 9.065 tamponi molecolari e 5.894 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 2,87%.

Ieri i nuovi casi positivi registrati in Maremma erano 13.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale le dosi somministrate in Toscana ad oggi sono 74180, in provincia di Grosseto sono 3446.

Torniamo alla cronaca. Lo filma mentre fa sesso on line e chiede 8 mila euro per non diffondere il video. È successo qualche giorno fa a Grosseto dove un uomo è stato ricattato da una donna dopo averla incontrata sui social network. La ragazza ha chiesto all’uomo di presentarsi, con tanto di nome e cognome, inquadrandosi anche bene il volto prima di fare sesso on line. Non sapeva il malcapitato che la sua nuova conquista lo stava in realtà filmando. Un video con il quale la giovane ragazza avvenente ha poi portato avanti un tentativo di estorsione stoppato dai carabinieri intervenuti dopo la denuncia dell'uomo.

In chiusura vi ricordiamo di seguire tutte le notizie del nostro quotidiano su www.ilgiunco.net. Potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail: redazione@ilgiunco.net o al canale whatsApp 334.5212000.