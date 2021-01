Ispettori ambientali del futuro: arriva il corso a Grosseto

GROSSETO – Un corso di formazione per istruire gli ispettori ambientali del futuro: questo è l’oggetto del ciclo di lezioni organizzato dal Comune di Grosseto. Il corso, rivolto sia ai cittadini, che ai dipendenti comunali o a chi ha già ottenuto la qualifica di educatore ambientale, verrà quindi offerto in forma gratuita da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione dei partecipanti tutto il materiale logistico e tecnico necessario.

Il corso si svolgerà in presenza o in videoconferenza, in base alla vigente normativa in ambito covid-19 e si articolerà in 15 ore distribuite in un ciclo di tre lezioni così organizzate:

Lezione n.1: 2 febbraio 2021 dalle 9 alle 13

Lezione n.2: 4 febbraio.2021 dalle 9 alle 13

Lezione n.3: 9 febbraio 2021 dalle 9 alle 13

Esame: 11 febbraio 2021 dalle 9 alle 12

Oggetto del corso saranno le normative in materia ambientale, regionale, statale ed europea, la classificazione e gestione de rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale, gli esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale, gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale, la pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio e i procedimenti sanzionatori amministrativi.

“Come Amministrazione comunale puntiamo molto sulla figura dell’Ispettore ambientale, la cui istituzione è stata da noi fortemente voluta – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Simona Petrucci -. L’ispettore ambientale è certamente una figura operativa la cui presenza è cruciale sul territorio a supporto della cittadinanza: oltre alle azioni di correzione e sanzionamento dei comportamenti sbagliati, l’ispettore ambientale è in primis un alleato per il cittadino e per l’ecosistema del territorio, contribuendo a veicolare con ogni strumento utile, la cultura ambientale il cui scopo finale è quello di sensibilizzare la collettività a comportamenti consapevoli e virtuosi”.

I soggetti interessati dovranno fare domanda compilando il Modulo A – Domanda di partecipazione, corredato della copia del documento di identità in corso di validità. La trasmissione della domanda dovrà avvenire tramite pec (comune.grosseto@postacert.toscana.it) oppure a mano o per posta al protocollo generale dell’Ente (Piazza Duomo n. 1 – Grosseto) entro il 31 gennaio 2021.