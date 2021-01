Grosseto, arriva Giannò dalla Triestina. Fomov ceduto alla Vibonese

GROSSETO – Continua il mercato in casa Grosseto, con l’arrivo del giovane terzino sinistro Alessandro Giannò, classe 2001. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Foligno, è di proprietà della Triestina e arriva a Grosseto in prestito fino a fine stagione; il numero da lui scelto è il 3. Ieri ha conosciuto i suoi nuovi compagni e si è allenato per la prima volta agli ordini di mister Magrini, che adesso avrà un’opzione in più sulla fascia sinistra da affiancare a Campeol.

Sempre ieri è arrivata l’ufficialità della cessione a titolo definitivo del terzino Gheorghe Fomov, passato alla Vibonese. Il giocatore, che con il Grosseto ha praticamente giocato soltanto le amichevoli di inizio stagione, ha passato le visite mediche e ieri è stato presentato ufficialmente dalla società calabrese.