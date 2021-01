Gli Under 15 del Circolo Pattinatori contro il Viareggio B in casa, trasferte per le altre giovanili

GROSSETO- Si apre sabato alle 15,30, con la sfida interna tra Cieloverde Grosseto e Viareggio B, valida per la sesta giornata del campionato Under 15, il fine settimana delle giovanili del Circolo Pattinatori. I ragazzi di Marco Ciupi, che hanno un record di una vittoria e tre sconfitte, torneranno in campo già domenica mattina alle 10,30 sulla pista di Forte dei Marmi per recuperare il terzo turno (foto Casaburi).

Impegni in trasferta domenica per le altre due compagini biancorosse: alle 11 il Picchianti Under 11, allenato da Stefano Paghi, si confronterà con il CGC Viareggio, mentre alle 15,30 gli Under 13 di Pablo Saavedra faranno visita al Forte dei Marmi.