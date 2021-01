Coronavirus, Grosseto e la Toscana verso un’altra settimana in zona gialla

GROSSETO – Un’altra settimana in zona gialla. Non dovrebbero esserci brutte sorprese in vista nel consueto monitoraggio che riguarda tutte le regioni italiane.

Grosseto e la Toscana sono attese da un’altra settimana in zona gialla, con limitazioni decisamente meno severe rispetto a quelle della zona rossa e arancione sperimentate per un mese prima delle vacanze natalizie.

L’indice di contagio, Rt, venerdì 15 gennaio si era assestato attorno a 0,96, permettendo alla regione la colorazione “più blanda”. Non sembrano esserci stati peggioramenti nell’ultima settimana.

Se le indicazioni fossero confermate nelle comunicazioni di oggi del comitato tecnico scientifico, quindi, non ci sarebbero nuove restrizioni per i prossimi giorni.