Bellumori: «La Tirrenica non è tra gli interventi previsti dalla Presidenza del consiglio dei ministri»

CAPALBIO – Tra i commissari straordinari individuati per le opere, gli interventi, infrastrutturali previsti nel documento adottato il 20 gennaio dalla Presidenza del consiglio dei ministri non c’è la Tirrenica.

È l’ex sindaco Luigi Bellumori a sottolineare la cosa in una nota. «Il documento riporta l’individuazione degli interventi infrastrutturali, inseriti nell’elenco allegato allo schema di decreto (QUI il documento). Al predetto schema di decreto è allegato l’elenco dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. In questo elenco non rientra il percorso stradale della Tirrenica».

«Ancora una volta non è stato tenuto conto delle innumerevoli segnalazioni ed istanze di criticità che soprattutto in un tratto come quello di Capalbio rendono la Statale con il rischio di incidentalità e mortalità più alto oltreché di inadeguatezza infrastrutturale rispetto ai volumi di traffico che vi transitano con la presenza di centinaia di incroci a raso ed una sola corsia per ogni senso di marcia. Un impegno per Capalbio e per la Maremma che pare lontano il tempo dall’essere mantenuto» conclude Bellumori.