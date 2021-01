Autostrada Tirrenica, Minucci: «Ancora una volta i nostri territori non sono considerati»

ORBETELLO – “Lo scorso 20 gennaio è stato adottato il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l’individuazione degli interventi infrastrutturali. Purtroppo, risalta agli occhi la mancanza della Tirrenica, quando invece per altre opere ritenute strategiche, si procede alla nomina dei commissari”, a dirlo è Luca Minucci, responsabile del Circolo Fratelli d’Italia Orbetello e assessore all’Ambiente del comune di Orbetello.

“Si legge nel documento stilato, – prosegue Minucci – che gli interventi infrastrutturali, verranno individuati se caratterizzati da un elevato grado di complessità̀ progettuale, e da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”.

“Questo, – afferma l’esponente di Fratelli d’Italia – ci rende ancora più increduli. Infatti, riteniamo che la Tirrenica, e così anche la sua messa in sicurezza, rispecchi interamente ogni passaggio. Rimaniamo inoltre ancora più amareggiati, dopo aver appreso che, in sede di campagna elettorale, venivano annunciate risoluzioni, tra l’altro descritte come definitive ed imminenti, ma che purtroppo, come già avevamo denunciato noi di Fratelli d’Italia, si sono rilevate le solite promesse elettorali”.

“I nostri territori, – tuona Minucci – non possono più permettersi un gap infrastrutturale così marcato. Questo, rende difficile lo sviluppo di ogni settore economico della Maremma, senza poi dimenticare la pericolosità che riveste questa importante arteria, per la sicurezza dei cittadini che giornalmente la transitano per motivi di lavoro o turismo e quant’altro”.

“Faremo leva attraverso i nostri rappresentanti nelle commissioni parlamentari, Fratelli d’Italia è pronta a dare battaglia anche con azioni parlamentari per avere risposte chiare dal Governo su cosa intende fare su un tema così importante”, così conclude, Luca Minucci.