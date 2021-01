Ambra Sabatini inarrestabile, un tricolore con record e un argento agli Italiani

GROSSETO – Una nuova doppia impresa di Ambra Sabatini. La maremmana trionfa sui 60 metri nei Campionati italiani paralimpici indoor ad Ancona e firma una grande prestazione cronometrica. Per la giovane cresciuta nell’Atletica Grosseto Banca Tema, appena entrata nelle Fiamme Gialle, c’è il nuovo primato nazionale della categoria T63 con il tempo di 9″34 grazie una formidabile partenza, con uno scatto eccezionale nei primi venti metri, per rimanere davanti fino al traguardo. E la soddisfazione di battere due delle più forti al mondo nella specialità: la campionessa paralimpica Martina Caironi, alle sue spalle in 9″49, e Monica Contrafatto, terza in 9″58 per vedersi sfuggire anche il record italiano che finora le apparteneva con 9″47. Non poteva esserci un risultato migliore, soltanto tre giorni dopo il diciannovesimo compleanno della ragazza di Porto Ercole.

Poi l’atleta allenata da Jacopo Boscarini scende in pedana anche nel salto in lungo, piazzandosi stavolta al secondo posto con la misura di 3.63 nella gara vinta dalla primatista mondiale Caironi. Ma si conferma l’astro nascente dell’atletica paralimpica, con la speranza sempre più concreta di poter indossare la maglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo della prossima estate.