Migliore segnalazione 2020: Tv9 assegna il premio. Ecco chi è il vincitore

GROSSETO – Si è concluso ieri (mercoledì), con la consegna del trofeo all’autore della segnalazione più bella del 2020, il contest di Tv9 lanciato lo scorso anno dalla redazione giornalistica.

A Manuele Fanciulletti di Batignano è andato il trofeo del contest di Tv9 per la migliore segnalazione che, nel corso del 2020, è arrivata al numero di redazione Whatsapp 0564 460000.

Nel video, il telespettatore ha immortalato un cinghiale che rovista fra i rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti della frazione del comune di Grosseto. «Ero uscito a fare una passeggiata vicino casa – racconta Fanciulletti – quando noto un cinghiale, abbastanza grosso, mangiare dai rifiuti abbandonati fuori dai bidoni. Cerco di farlo fuggire ma il tentativo è inutile, così porto a casa mio figlio e, con non poca ansia, realizzo il filmato. Da lì in poi chiudo sempre il cancello di casa ma non tanto per i ladri ma per la paura di trovarmi un cinghiale a darmi il buongiorno» conclude Fanciulletti.

«A lui è andata una targa ricordo – spiegano da Tv9 -, per esprimere un ringraziamento che vogliamo estendere a tutti coloro che ci hanno inviato filmati. Il video di Fanciulletti non è l’unico che si è distinto nel corso del 2020. Prima dell’estate, infatti, avevamo ricevuto delle immagini dalla spiaggia di Principina Mare di un teschio umano la cui identità è ancora sconosciuta. Per non parlare degli avvistamenti di balene e delfini nelle acque maremmane da parte di alcuni telespettatori amanti del mare. E di come abbiamo vissuto insieme i giorni del lockdown quando, nel pieno della prima ondata, ci siamo tenuti compagnia scoprendo passioni, umori e talenti che ci hanno dato la dimensione di una pandemia che di lì a poco avrebbe fatto il giro del mondo.

Ma a colpire l’attenzione dei telespettatori sono stati, soprattutto, i rifiuti mal conferiti e gli abbandoni di ingombranti vicino ai cassonetti: chiari sintomi di inciviltà. Così come le denunce, in alcune zone della provincia, dei problemi con le linee telefoniche, gli ultimi a Piloni e a Torniella, nel comune di Roccastrada, dove i telefoni fissi di alcuni residenti spesso non funzionano. Un caso ripreso anche dai quotidiani e affrontato dal mondo politico.

Continuate a inviarci le segnalazioni, anche di fatti positivi, al numero whatsapp 0564 46 00 00», concludono dalla redazione.